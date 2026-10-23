सैन्य विमानन में उत्कृष्ट प्रदर्शन, थल सेना प्रमुख ने दो आर्मी एविएशन स्क्वाड्रनों को प्रदान की फ्लाइट सेफ्टी ट्राफी

आईएएनएस, नई दिल्ली। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान विमानन सुरक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दो विजेता आर्मी एविएशन स्क्वाड्रनों को थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) फ्लाइट सेफ्टी ट्राफी प्रदान की।

सेना के प्रवक्ता ने इंटरनेट मीडिया पर बताया कि सिंगल-इंजन श्रेणी में 665 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन (आरएंडओ) और ट्विन-इंजन श्रेणी में 209 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन (यूएच) विजेता रहे। यह ट्राफी विमानन सुरक्षा, परिचालन अनुशासन और उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए दी गई है।