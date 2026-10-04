एपल ने भारत के एप स्टोर से हटाया बिटचैट, आईटी मंत्रालय ने रिव्यू गाइडलाइंस के उल्लंघन का दिया हवाला

पीटीआई, नई दिल्ली। एपल ने भारत के एप स्टोर से आफलाइन मैसेजिंग एप्लिकेशन बिटचैट को हटा दिया है। एप के डेवलपर और ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी जानकारी दी।

डोर्सी ने दावा किया कि यह कार्रवाई भारत के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांग के बाद की गई।

एपल की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया कि एप को भारत के एप स्टोर से इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इसमें ऐसा कंटेंट शामिल है, जिसे भारत में अवैध माना गया है और जो एप स्टोर की समीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।