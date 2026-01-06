Language
    क्या है अंडरवियर छेड़छाड़ मामला? केरल के इस पूर्व मंत्री की विधानसभा सदस्यता रद, तीन साल की जेल

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:11 PM (IST)

    News Article Hero Image

    केरल के इस पूर्व मंत्री की विधानसभा सदस्यता रद (फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। एंटनी जनधिपत्य केरल कांग्रेस से तिरुअनंतपुरम के विधायक थे। केरल विधान सभा के सचिवालय द्वारा केरल गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार एंटनी को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है।

    एंटनी को नेदुमनगड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के तहत एंटनी विधानसभा सदस्य बनने के अयोग्य हो गए हैं।

    गौरतलब है कि 1990 में तिरुअनंतपुरम हवाईअड्डे पर आस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू साल्वाटोर सेर्वेली को अंडरवियर में 61.5 ग्राम हशीश छिपाकर तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजू उस समय सेर्वेली के वकील थे। ट्रायल कोर्ट ने सेर्वेली को 10 साल कारावास की सजा सुनाई।

    हालांकि, केरल हाई कोर्ट ने सेर्वेली को बरी कर दिया, क्योंकि साक्ष्य के रूप में पेश अंडरवियर उसके नाप का नहीं था। वर्षों बाद आस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के आधार पर साक्ष्य में छेड़छाड़ की जांच के लिए हाई कोर्ट में अपील की गई। इसके बाद राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।