Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

आंध्र प्रदेश में खौफनाक वारदात: कसाई ने महिला दोस्त का गला काटा, फिर शरीर के 9 टुकड़े कर झील में फेंका

By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal
Published: Tue, 29 Sep 2026 05:21 PM (IST)

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पैसों के विवाद के चलते एक कसाई ने महिला का गला रेतकर उसकी हत्या कर ...और पढ़ें

कसाई ने पैसों के विवाद में महिला का गला रेता

कसाई ने पैसों के विवाद में महिला का गला रेता

HighLights

  1. कसाई ने पैसों के विवाद में महिला का गला रेता।

  2. आरोपी ने शव के नौ टुकड़े कर नहर में फेंके।

  3. महिला की पहचान हाथ पर बने टैटू से हुई।

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक कसाई ने पैसों के विवाद के बाद एक महिला का गला रेत दिया और उसके शरीर के टुकड़े करके विजयवाड़ा की एक नहर में फेंक दिया।

टैटू से हुई महिला की पहचान

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इब्राहिमपटनम में एक अज्ञात लाश मिली थी और सोशल मीडिया पर जानकारी फैलने के बाद मृत महिला की पहचान कल्याणी के तौर पर हुई। जानकारी के मुताबिक महिला के परिजनों ने लाश के हाथ पर बने टैटू से महिला की पहचान की और उसके बाद पुलिस से संपर्क किया।

चंद पैसों के लिए ली जान

इस पूरे मामले की जांच के दौरान पुलिस भवानीपुरम के कसाई शफी तक पहुंची, जो मटन की एक छोटी सी दुकान चलाता है। शफी की दुकान पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि शफी और कल्याणी के बीच करीबी संबंध था और पैसों को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था।

पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि कल्याणी का एक बेटा था जिससे जुड़े पुराने झगड़े ने भी शफी और कल्याणी के रिश्ते में खटास पैदा कर दी थी।

कैसे हुई कल्याणी की हत्या

पुलिस जांच के मुताबिक 17 सितंबर को शफी कल्याणी को भवानीपुरम स्थित अपने घर ले गया था जहां पैसों को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद शफी ने चाकू से उस पर हमला किया और उसका गला रेत दिया।

पुलिस को शक है कि इसके बाद शफी ने शव के नौ टुकड़े किए और अपनी मटन की दुकान पर काम करने वाले गुरुवुलु की मदद से शव के अवशेषों को ठिकाने लगाया और शव के टुकड़ों को गोलापुड़ी इलाके की कूलिंग नहर में फेंक दिया था।

पुलिस हिरासत में आरोपी कसाई

पुलिस ने कसाई शफी और गुरुवलु को हिरासत में लिया है और मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही थी। पुलिस फिलहाल हत्या के असली मकसद और दोनों संदिग्धों की अलग-अलग भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर शव को नहर तक कैसे पहुंचाया गया था।

यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश से चंडीगढ़ आया पुलिस इंस्पेक्टर, बस स्टाॅप पर झपकी लेते ही 3.20 लाख की चेन-मोबाइल फोन गायब