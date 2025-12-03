Language
    चक्रवात मोंथा से हुआ 6300 करोड़ रुपये का नुकसान, गृह मंत्री शाह को सौंपी गई रिपोर्ट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:19 AM (IST)

    आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और वंगलापुडी अनिता ने गृह मंत्री अमित शाह को चक्रवात 'मोंथा' से हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंपी। इस चक्रवात से राज्य को ...और पढ़ें

    Hero Image

    चक्रवात मोंथा से हुआ 6,352 करोड़ रुपये का नुकसान। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनिता ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और चक्रवात मोंथा से हुई क्षति पर रिपोर्ट पेश की।

    रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के अंत में आए इस चक्रवात से लगभग 6,352 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और 3,109 गांव प्रभावित हुए हैं।आंध्र प्रदेश के दोनों मंत्रियों ने मोंथा चक्रवात से हुए नुकसान के मद्देनजर तत्काल केंद्रीय सहायता की मांग की।

    चक्रवात मोथा से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की कोशिश

    लोकेश ने शाह को बताया कि राज्य सरकार ने मोंथा से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की है। लोकेश ने बताया कि केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने 12 नवंबर को निरीक्षण किया था। आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में कई सांसद शामिल थे, जिन्होंने चक्रवात प्रभावित जिलों में पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए केंद्र से और अधिक समर्थन की अपील की थी।

