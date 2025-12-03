चक्रवात मोंथा से हुआ 6300 करोड़ रुपये का नुकसान, गृह मंत्री शाह को सौंपी गई रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनिता ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और चक्रवात मोंथा से हुई क्षति पर रिपोर्ट पेश की।

रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के अंत में आए इस चक्रवात से लगभग 6,352 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और 3,109 गांव प्रभावित हुए हैं।आंध्र प्रदेश के दोनों मंत्रियों ने मोंथा चक्रवात से हुए नुकसान के मद्देनजर तत्काल केंद्रीय सहायता की मांग की।