'भारत के पास AI में अपनी दमदार संभावना', बोले आनंद महिंद्रा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत एआइ को लेकर बने शोर से बचने का ठिकाना भर नहीं है, बल्कि उसके पास एआइ के क्षेत्र में अपनी दमदार संभावनाएं हैं।

महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट में देश की साफ्टवेयर प्रतिभा, प्रणालियों के एकीकरण की विशेषज्ञता और एआइ के उपयोग के मामलों के लिए विशाल घरेलू बाजार का जिक्र किया। उ

न्होंने लिखा, 'क्या भारत के पास एआइ की बाजी में खेलने के लिए आशाजनक पत्ते नहीं हैं?' उन्होंने लिखा,"शायद भारत एआइ को लेकर बने शोर से बचने का ठिकाना भर नहीं है। उसके पास एआइ के क्षेत्र में अपनी दमदार संभावनाएं हो सकती हैं।'

महिंद्रा ने कहा कि अगर ऐसा है, तो भारतीय शेयरों में नए सिरे से बढ़ी दिलचस्पी 'हमारी सोच से अधिक समय तक बनी रह सकती है।' महिंद्रा ने कहा कि उन्होंने पहले इस विडंबना की ओर ध्यान दिलाया था कि वैश्विक निवेशकों की नजर में भारत फिर से पसंदीदा बन रहा है, आंशिक रूप से इसलिए कि उसे जरूरत से ज्यादा गर्माए एआई कारोबार से बाहर माना जा रहा है। स्टैनफोर्ड ने वैश्विक एआइ गतिविधियों के मामले में भारत को तीसरे स्थान पर रखा है।