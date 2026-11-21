जेएनएन, भोपाल। मुर्गियों को बर्ड फ्लू यानी एवियन इंफ्लूएंजा से बचाने के लिए भोपाल के विज्ञानियों ने पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में इस वैक्सीन का लोकार्पण किया।

भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (निह्साद) के विज्ञानियों ने बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार एच5एन1 वायरस से लड़ने में सक्षम यह वैक्सीन तैयार की है। इससे मुर्गियों को छह महीने तक सुरक्षा मिलने की संभावना है। विज्ञानियों के अनुसार इस वैक्सीन की एक खुराक की अनुमानित कीमत एक से दो रुपये हो सकती है।