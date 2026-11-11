मदर डेयरी और अमूल दूध 6 रुपये तक हुआ महंगा, देखें नई रेट लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दूध की आपूर्ति में कमी और खरीद लागत में बढ़ोतरी के बीच, मदर डेयरी और अमूल जैसे डेयरी ब्रांड 12 नवंबर से दूध की कीमतों में 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को दूध के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग तरह के दूध की कीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। टोंड दूध 2 रुपये प्रति लीटर, फुल क्रीम दूध 4 रुपये प्रति लीटर और फुल क्रीम भैंस का दूध 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।

इतनी बढ़ेंगी कीमतें दिल्ली-NCR क्षेत्र में, बल्क वेंडिंग मशीनों के जरिए मिलने वाले टोंड दूध की कीमत 58 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। फुल क्रीम पैकेट वाले दूध की कीमत 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि पैकेट वाले टोंड दूध की कीमत 60 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।

6.5 प्रतिशत फैट वाले भैंस के फुल क्रीम दूध की कीमत 80 रुपये से बढ़कर 86 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। मदर डेयरी डबल-टोंड दूध की कीमत भी 54 रुपये से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर करेगी, जबकि गाय के दूध की कीमत 62 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब आमतौर पर फ्लश सीजन (वह समय जब दूध का उत्पादन और उपलब्धता बेहतर होती है) के दौरान दूध की कीमतें स्थिर रहती हैं। हालांकि, मौजूदा हालात डेयरी सेक्टर में आपूर्ति की बढ़ती समस्याओं की ओर इशारा करते हैं।

दूध की कमी के कारण बढ़ोतरी दूध की कमी के कारण पिछले कुछ महीनों में मिल्क फैट (दूध में मौजूद वसा) की कीमतों में भी लगभग 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे डेयरी उत्पादन की कुल लागत बढ़ गई है।

पशु चारे की बढ़ती कीमतों ने डेयरी किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। इस वजह से डेयरी कंपनियों को दूध की खरीद कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, ताकि किसान ज्यादा दूध का उत्पादन करें और दूध का कलेक्शन बेहतर हो सके।

सूत्रों के अनुसार, अमूल ने दूध में मौजूद फैट के आधार पर खरीद दर को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है, जिससे किसानों को दूध के लिए 60 रुपये प्रति लीटर से अधिक की कीमत मिल सकेगी। दूध की उपलब्धता पर भी पड़ा असर दूध की आपूर्ति की स्थिति ने दुधारू पशुओं की उत्पादकता को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। दूध की उपलब्धता में कमी आने से दूध में मौजूद फैट की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है, जिससे डेयरी कंपनियों के लिए आपूर्ति बनाए रखना और अधिक महंगा हो गया है।