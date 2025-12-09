'नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, इंदिरा ने जेल भेजा...'; संसद में और क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय मंत्री ने संसद में क्या कहा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, "वन्दे मातरम् की पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण झेलकर इस देश की संस्कृति को क्षीण करने और अंग्रेजों द्वारा एक नई सभ्यता और संस्कृति थोपने का प्रयास का प्रतिकार था, जिसके बाद बंकिम बाबू ने इसकी रचना की।"

अमित शाह ने आगे कहा, "मातृभूमि का वंदन प्रभु श्रीराम ने भी किया, आचार्य शंकर ने भी किया और चाणक्य ने भी किया। मातृभूमि से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। इसी चिरंतन भाव को बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया।"