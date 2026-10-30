अमित शाह का हैदराबाद दौरा; 2 नवंबर को करेंगे पदयात्रा, कांग्रेस के अभियान का देंगे जवाब

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा एसआइआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे कथित झूठे प्रचार के खिलाफ एक अभियान चला रही है। इसी के तहत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो नवंबर को यहां निजाम कालेज में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा से लेकर मोजमजाही चौराहा तक एक पदयात्रा करेंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने बताया कि यह पदयात्रा दोपहर तीन बजे शुरू होगी और शाह मोजमजाही चौराहे पर लोगों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा में वकील, डाक्टर, बुद्धिजीवी, पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे।