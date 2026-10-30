अमित शाह का हैदराबाद दौरा; 2 नवंबर को करेंगे पदयात्रा, कांग्रेस के अभियान का देंगे जवाब
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को हैदराबाद में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा से मोजमजाही चौराहा तक पदयात्रा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे।
HighLights
अमित शाह 2 नवंबर को हैदराबाद में पदयात्रा करेंगे।
कांग्रेस के एसआइआर प्रक्रिया पर दुष्प्रचार का जवाब देंगे।
पदयात्रा निजाम कॉलेज से मोजमजाही चौराहा तक होगी।
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा एसआइआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे कथित झूठे प्रचार के खिलाफ एक अभियान चला रही है। इसी के तहत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो नवंबर को यहां निजाम कालेज में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा से लेकर मोजमजाही चौराहा तक एक पदयात्रा करेंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने बताया कि यह पदयात्रा दोपहर तीन बजे शुरू होगी और शाह मोजमजाही चौराहे पर लोगों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा में वकील, डाक्टर, बुद्धिजीवी, पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे।
यह पदयात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की उस जनरैली के एक दिन बाद किया जाएगा, जो कथित वोट चोरी के खिलाफ है।
एसआइआर को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार को खारिज करते हुए, राव ने कहा कि कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी उस प्रक्रिया का समर्थन किया है, जिसे उनके राज्य में लागू किया गया था।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार