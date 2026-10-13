'विधानसभा से नगर निगम तक हारे', अमित शाह की राहुल गांधी को नसीहत- EC को दोष देने के बजाय करें आत्मचिंतन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राहुल गांधी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। शाह ने कहा कि राहुल की अगुवाई में कांग्रेस लगातार हर चुनाव हार रही है।

राहुल को आत्ममंथन करने की जरूरत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आप BJP और पीएम मोदी की लोकप्रियता को 'SIR' का नाम देकर खारिज कर देते हैं। 'मैं राहुल पूछना चाहता हूं: क्या यह 'SIR' का नतीजा है?

आपको आत्म-मंथन करने की जरूरत है। एक बड़े राज्य में, जहां कभी आपकी सत्ता थी, वहां आप 41 सालों में एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। यह ऐसा मामला है जिस पर उन्हें गंभीरता से आत्म-मंथन करना चाहिए। हाल ही में देश के तीन राज्यों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में उपचुनाव हुए। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। नौगांव में, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 1,42,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की; BJP ने यह सीट कांग्रेस पार्टी से छीन ली।

नंदीग्राम में, BJP उम्मीदवार ने 76% वोट हासिल किए और 1,22,000 वोटों की भारी बढ़त बनाई। पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में, BJP 75,000 से ज्यादा वोटों से जीती और तृणमूल से यह सीट छीन ली जबकि पुडुचेरी में, सहयोगी पार्टी AINRC के NDA उम्मीदवार ने 8,482 वोटों से जीत हासिल की; कांग्रेस को सिर्फ 22% वोट मिले।"

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव पर बोले शाह गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज गुजरात में तीन नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और इन दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीटों में से 90 सीटें जीतीं। गांधीनगर नगर निगम जो मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है वहां बीजेपी ने 44 में से 38 सीटें जीतीं।

आम आदमी पार्टी ने सभी 32 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन हर सीट पर उनकी जमानत ज़ब्त हो गई। गुजरात में मिली यह बड़ी जीत राज्य के मतदाताओं का मूड दिखाती है और यह साबित करती है कि गुजरात के मतदाता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं।

पिछले चुनाव की तुलना में, गांधीनगर नगर निगम में बीजेपी का वोट शेयर 10% बढ़ा है। मैं यह बात साफ करना चाहता हूं और खासकर राहुल को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 41 सालों में एक भी चुनाव नहीं जीता है। उन्होंने आखिरी चुनाव 1985 में जीता था; तब से उन्हें गुजरात में लगातार हार का सामना करना पड़ा है।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी शानदार जीत हासिल की है। BJP ने 90% नगर निगमों, 66% नगर परिषदों और 65% नगर पालिकाओं पर कब्जा किया। ये चुनाव राहुल गांधी के लिए एक सबक हैं; गौरतलब है कि राजस्थान में 85% से ज्यादा वार्डों में आम आदमी पार्टी की जमानत ज़ब्त हो गई। मैं राहुल गांधी को यह भी बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा में हुए ग्राम समिति चुनावों में NDA ने लगभग 4,000 सीटें जीतीं 3,248 सीटें और 900 सीटें हासिल कीं और कुल 77.5% वोट शेयर पाया, जबकि कांग्रेस पार्टी 4,600 सीटों में से सिर्फ़ 14 सीटें ही जीत पाई।'

बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर शाह क्या बोले? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'जो लोग नतीजों के लिए बैलेट मशीनों को वजह बताते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे; यह बात उस तर्क को पूरी तरह गलत साबित करती है कि बैलेट मशीनों की वजह से बीजेपी चुनाव जीतती है। त्रिपुरा में 33 सालों से कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं जीता है।