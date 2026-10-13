CEC और SIR पर क्या है INDI गठबंधन का प्लान? राहुल गांधी बोले- सरप्राइज खराब करना नहीं चाहता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलवार, 13 अक्टूबर को CEC-SIR विवाद के बीच इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ चाय पर चर्चा की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।

राहुल गांधी से जब विपक्ष के अगले कदम के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, 'रणनीति बताने से देश के नागरिकों के लिए उत्साह और सरप्राइज का मजा खत्म हो जाएगा।'

सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी दलों के लिए आयोजित चाय-पे-चर्चा के बाद पत्रकारों से कहा, 'आज नहीं तो कल, चाहे कल हो, परसों हो, तीन महीने, छह महीने, एक साल या दो साल बाद, यह विरोध-प्रदर्शन रुकेगा नहीं। यह अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेगा।'

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'मैं आपको ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि इससे सरप्राइज खराब हो जाएगा और हम आपके और देश के लिए उत्साह और सरप्राइज का माहौल बनाए रखना चाहते हैं।' INDI गठबंधन का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन पर कहा, 'कांग्रेस के नेतृत्व वाला INDI गठबंधन सरकार के खिलाफ उसी जोश, ताकत और एकता के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेगा, जिसके साथ उसने वोटर लिस्ट में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।'