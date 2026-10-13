CEC और SIR पर क्या है INDI गठबंधन का प्लान? राहुल गांधी बोले- सरप्राइज खराब करना नहीं चाहता
राहुल गांधी ने CEC-SIR विवाद पर विपक्ष के अगले कदम को 'सरप्राइज' बताते हुए रणनीति का खुलासा करने से इनकार कर दिया।
HighLights
राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन नेताओं संग CEC-SIR विवाद पर की चर्चा।
विपक्ष की अगली रणनीति को 'सरप्राइज' कहकर नहीं किया खुलासा।
इंडी गठबंधन का मिशन: CEC ज्ञानेश का इस्तीफा, वोट चोरी रोकना।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलवार, 13 अक्टूबर को CEC-SIR विवाद के बीच इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ चाय पर चर्चा की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
राहुल गांधी से जब विपक्ष के अगले कदम के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, 'रणनीति बताने से देश के नागरिकों के लिए उत्साह और सरप्राइज का मजा खत्म हो जाएगा।'
सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते राहुल गांधी
राहुल गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी दलों के लिए आयोजित चाय-पे-चर्चा के बाद पत्रकारों से कहा, 'आज नहीं तो कल, चाहे कल हो, परसों हो, तीन महीने, छह महीने, एक साल या दो साल बाद, यह विरोध-प्रदर्शन रुकेगा नहीं। यह अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेगा।'
राहुल गांधी ने आगे कहा, 'मैं आपको ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि इससे सरप्राइज खराब हो जाएगा और हम आपके और देश के लिए उत्साह और सरप्राइज का माहौल बनाए रखना चाहते हैं।'
INDI गठबंधन का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा
राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन पर कहा, 'कांग्रेस के नेतृत्व वाला INDI गठबंधन सरकार के खिलाफ उसी जोश, ताकत और एकता के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेगा, जिसके साथ उसने वोटर लिस्ट में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।'
सुप्रीम कोर्ट को कहा- धन्यवाद
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद- हम सुप्रीम कोर्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारतीय न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं। उनकी एक भूमिका है और हमें उम्मीद है कि वे उसे निभाएंगे।'
कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'हालांकि, हम राजनीतिक लोग हैं, चाहे कुछ भी हो, या कोई संस्था भूमिका निभाए या न निभाए, राजनीतिक विरोध जारी रहेगा, लोगों का विरोध जारी रहेगा और अंत में जीत होगी।'
राहुल गांधी की यह टिप्पणी उस घटना के एक दिन बाद आई है जब उन्होंने 10 अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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