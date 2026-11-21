डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) को ‘आपरेशन मानसून थंडर’ की सफलता पर बधाई दी। इस अभियान का उद्देश्य सीमा पार से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था।

अमित शाह ने इसे मादक पदार्थ के खतरे से निपटने में भारत-अमेरिका की साझेदारी की ताकत का प्रमाण बताया। दोनों देशों की एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ‘आपरेशन मानसून थंडर’ चलाया था। इस अभियान के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के छह सदस्यों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया।