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7.8% विकास दर से वैश्विक अनिश्चितताओं को मात दी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोले अमित शाह

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:43 AM (IST)

गृह मंत्री अमित शाह ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.8% विकास दर को वैश्विक अनिश्चितताओं पर देश की जीत बताया।

भारतीय आर्थिकी ने फिर वैश्विक अनिश्चितताओं को मात दी।

भारतीय आर्थिकी ने फिर वैश्विक अनिश्चितताओं को मात दी।

HighLights

  1. गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थव्यवस्था की विकास दर पर बयान दिया।

  2. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% विकास दर हासिल हुई।

  3. शाह ने इस सफलता का श्रेय पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर वैश्विक अनिश्चितताओं को मात दी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है।

शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा-मोदी सरकार के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद लगातार मजबूत हो रही है। यह पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है, जिन्होंने हमारे देश को इतनी मजबूती दी है कि वैश्विक संकट कितना भी गंभीर क्यों न हो, हम सफल होकर उभरते हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)