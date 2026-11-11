तिहाड़ से छूटे अमेरिकी 'भाड़े के सैनिक' वैनडाइक का बड़ा आरोप, भारत में गिरफ्तारी को यूक्रेन जंग से जोड़ा

पीटीआई, नई दिल्ली। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक ने दावा किया है कि भारत ने उन्हें और छह यूक्रेनी नागरिकों को छह महीने से अधिक समय तक जेल में रखा, जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का हिस्सा था। डाइक ने आने वाले महीनों में चौंकाने वाली बात उजागर करने का वादा किया है।

एनआईए ने गत मार्च में डाइक को छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ म्यांमार के रास्ते वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। डाइक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत ने मुझे और कई यूक्रेनियों को छह महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा। यह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का हिस्सा था।' दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को आव्रजन और विदेशी अधिनियम (आईएफए), 2025 के तहत कार्यवाही से बरी होने के बाद एक महीने के लिए अपने-अपने देश अमेरिका और यूक्रेन जाने की अनुमति दी थी।