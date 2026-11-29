डिजिटल डेस्क, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल स्थित चिड़ियाघर में चार भालू अपने बाड़े से बाहर निकल आए और एक कर्मचारी की जान ले ली। इसके बाद उन भालुओं को गोली मार दी गई।

एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित सी. लालरामसांगा (उर्फ मारमा) पर उस समय हमला हुआ, जब वह लुंगवेरह स्थित चिड़ियाघर परिसर में काम कर रहा था।

भालू अपने बाड़े की बाड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बाहर निकल आए थे। उसके साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके क्योंकि वहां अन्य भालू भी मौजूद थे।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य वन्यजीव वार्डन के आदेश पर चारों भालुओं को गोली मार दी गई और बाद में उनके शवों को दफना दिया गया। घटना के बाद वन मंत्री लालथानसांगा ने चिड़ियाघर का दौरा किया।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई केंपुत के साथ)