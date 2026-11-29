मिजोरम के चिड़ियाघर में बड़ा हादसा: बाड़े से निकले चार भालुओं ने एक कर्मचारी की ले ली जान
मिजोरम की राजधानी आइजोल के चिड़ियाघर में बाड़े से निकले चार भालुओं ने एक कर्मचारी सी. लालरामसांगा की जान ले ली।
HighLights
आइजोल चिड़ियाघर में बाड़े से निकले चार भालुओं का हमला।
हमले में कर्मचारी सी. लालरामसांगा की दुखद मौत हो गई।
मुख्य वन्यजीव वार्डन के आदेश पर चारों भालुओं को गोली मारी।
डिजिटल डेस्क, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल स्थित चिड़ियाघर में चार भालू अपने बाड़े से बाहर निकल आए और एक कर्मचारी की जान ले ली। इसके बाद उन भालुओं को गोली मार दी गई।
एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित सी. लालरामसांगा (उर्फ मारमा) पर उस समय हमला हुआ, जब वह लुंगवेरह स्थित चिड़ियाघर परिसर में काम कर रहा था।
भालू अपने बाड़े की बाड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बाहर निकल आए थे। उसके साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके क्योंकि वहां अन्य भालू भी मौजूद थे।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्य वन्यजीव वार्डन के आदेश पर चारों भालुओं को गोली मार दी गई और बाद में उनके शवों को दफना दिया गया। घटना के बाद वन मंत्री लालथानसांगा ने चिड़ियाघर का दौरा किया।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई केंपुत के साथ)