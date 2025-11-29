Language
    एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा, इंडिगो-AI ने जारी की एडवाइजरी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    Airlines Advisory: एयरबस द्वारा ए320 विमानों के लिए तकनीकी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे एअर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एअर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उड़ानों में देरी की संभावना जताई गई है। यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। जापान में एएनए एयरलाइंस ने 65 उड़ानें रद्द कर दी हैं।

    एअर इंडिया और इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वालों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। एयरबस (Airbus Advisory) ने दुनियाभर में संचालित होने वाले ए320 विमानों के लिए तकनीकी निर्देश जारी किए हैं, जिसका असर एअर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल सकता है। दोनों ही भारतीय कंपनियों में एयरबस के ए320 विमान मौजूद हैं, जिसके कारण घरेलू उड़ाने बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती हैं।

    एअर इंडिया और इंडिगो ने हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं, जापान की एएनए एयरलाइंस ने भी 65 फ्लाइट्स रद कर दी हैं।

    एअर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

    एअर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "एयरबस ने ए320 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके कारण एअर इंडिया के बेड़े में शामिल एयरबस ए320 में भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कुछ बदलाव होंगे। इससे परिचालन में देरी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हवाई यात्रा में अधिक समय लगने की संभावना है।"

    एअर इंडिया ने एडवाइजरी में कहा-

    यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। मगर, जब तक एयरबस ए320 रीसेट नहीं हो जाता, सेवा बाधित रहने का अनुमान है। हम यात्रियों से अनुरोध करेंगे कि एअर पोर्ट पहुंचने से पहले https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.htlml पर अपनी उड़ान से संबंधित जानकारी जरूर चेक कर लें। या फिर यात्री 011-6969329333 और 011-69329999 पर संपर्क कर सकते हैं।

    इंडिगो ने क्या कहा?

    इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। एयरबस ने पूरी दुनिया में ए320 बेड़े के लिए तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत हम विमानों में अनिवार्य अपडेट कर रहे हैं। इस दौरान कुछ उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है। हमारी टीमें दोबारा बुकिंग करने, अपडेट और जानकारी देने के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं।"

    एयरबस ए320 में क्या होंगे अपडेट?

    एयरबस ने बयान जारी करते हुए बताया कि ए320 सोलर रेडिएशन से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उड़ान के दौरान तेज सोलर रेडिएशन से डेटा साझा करना मुश्किल हो रहा है। संवेदनशील विमानों की पहचान कर ली गई है और सभी कंपनियों से जरूरी बदलाव की अपील की गई है।

    कितनी उड़ानें होंगी प्रभावित?

    एयरबस की इस एडवाइजरी से दुनियाभर की उड़ानों पर असर पड़ सकता है। जापान की एएनए एयरलाइंस ने 65 उड़ाने रद कर दी हैं। वहीं, भारत में 200-250 उड़ाने प्रभावित होने का अनुमान है। इनमें कुछ उड़ानों में देरी होने की संभावना है, तो कई फ्लाइट्स रद भी की जा सकती हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआई और रायटर्स के इनपुट के साथ)