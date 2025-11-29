एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा, इंडिगो-AI ने जारी की एडवाइजरी

एयरबस ए320 में क्या होंगे अपडेट?

एयरबस ने बयान जारी करते हुए बताया कि ए320 सोलर रेडिएशन से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उड़ान के दौरान तेज सोलर रेडिएशन से डेटा साझा करना मुश्किल हो रहा है। संवेदनशील विमानों की पहचान कर ली गई है और सभी कंपनियों से जरूरी बदलाव की अपील की गई है।

कितनी उड़ानें होंगी प्रभावित?

एयरबस की इस एडवाइजरी से दुनियाभर की उड़ानों पर असर पड़ सकता है। जापान की एएनए एयरलाइंस ने 65 उड़ाने रद कर दी हैं। वहीं, भारत में 200-250 उड़ाने प्रभावित होने का अनुमान है। इनमें कुछ उड़ानों में देरी होने की संभावना है, तो कई फ्लाइट्स रद भी की जा सकती हैं।