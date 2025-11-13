लाल किला ब्लास्ट के बाद Air India की फ्लाइट में बम की धमकी, टोरंटो से दिल्ली आ रहा था विमान; मचा हड़कंप
टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI188 को बम की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस को धमकी का संदेश मिलने के बाद बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी (BTAC) ने इसे अपुष्ट बताया। एअर इंडिया ने कहा कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया और विमान सुरक्षित उतरा। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI188 को उड़ान के दौरान बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, यह धमकी तब आई जब विमान दिल्ली से करीब चार घंटे दूर था।
सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली पुलिस को इस फ्लाइट से जुड़ा धमकी संदेश मिला। इसके बाद बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी (BTAC) की बैठक बुलाई गई। जांच के बाद कमेटी ने इस धमकी को 'नॉन-स्पेसिफिक' यानी अस्थायी या अपुष्ट बताया।
एअर इंडिया का बयान
एअर इंडिया ने बताया कि उड़ान के दौरान सुरक्षा से जुड़ा अलर्ट मिलने के बाद सभी जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया। विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और उसे जांच के लिए अलग पार्किंग क्षेत्र में ले जाया गया।
एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, “सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया है और जांच जारी है।” यह फ्लाइट करीब 15 घंटे की यात्रा के बाद बिना किसी घटना के दिल्ली पहुंची।
दिल्ली में बढ़ाई गई चौकसी
यह धमकी ऐसे समय आई है जब कुछ दिन पहले ही दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से राजधानी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने सलाह दी है कि यात्री एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर समय से पहले पहुंचे ताकि सुरक्षा जांच में आसानी हो।
संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद दुंब्रे ने कहा, “यात्रियों से सहयोग की अपील है। फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले, ट्रेन के लिए 1 घंटे पहले और मेट्रो के लिए 20 मिनट पहले पहुंचें।”
'दोषियों को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी....', देश के दुश्मनों को अमित शाह की चेतावनी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।