लाल किला ब्लास्ट के बाद Air India की फ्लाइट में बम की धमकी, टोरंटो से दिल्ली आ रहा था विमान; मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI188 को उड़ान के दौरान बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, यह धमकी तब आई जब विमान दिल्ली से करीब चार घंटे दूर था।

सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली पुलिस को इस फ्लाइट से जुड़ा धमकी संदेश मिला। इसके बाद बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी (BTAC) की बैठक बुलाई गई। जांच के बाद कमेटी ने इस धमकी को 'नॉन-स्पेसिफिक' यानी अस्थायी या अपुष्ट बताया।

एअर इंडिया का बयान एअर इंडिया ने बताया कि उड़ान के दौरान सुरक्षा से जुड़ा अलर्ट मिलने के बाद सभी जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया। विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और उसे जांच के लिए अलग पार्किंग क्षेत्र में ले जाया गया।