एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 8 क्रू मेंबर्स को किया सस्पेंड, ब्रेथलाइजर टेस्ट में देरी पर लिया एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 अगस्त 2026 को दुबई से अमृतसर आने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के क्रू मेंबर को लैंडिंग के बाद एक अनिवार्य प्रक्रिया पूरी करनी थी। इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद होने वाला अनिवार्य ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट समय सीमा में नहीं हो पाया।

विमानन नियमों के अनुसार, फ्लाइट के उतरने के दो घंटे के भीतर क्रू को अपना पोस्ट-फ्लाइट डिक्लेरेशन जमा करना अनिवार्य होता है। हालांकि, इस मामले में क्रू ने 35 मिनट की देरी की और अपना डिक्लेरेशन 2 घंटे 35 मिनट बाद सबमिट किया।