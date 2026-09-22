Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रनवे पर चलते विमान में खड़े दिखे यात्री, वीडियो वायरल होने के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने दी सफाई

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Published: Tue, 22 Sep 2026 03:40 PM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2026 03:43 PM (IST)

सोशल मीडिया पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यात्री रनवे पर चलते समय गलियारे में खड़े दिख रहे हैं।

HighLights

  1. एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान में रनवे पर यात्री खड़े दिखे

  2. वायरल वीडियो में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए गए

  3. एयरलाइन ने सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए माफी मांगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के रनवे पर चलते समय यात्री उसके गलियारे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस क्लिप को 'एक्स' पर एक यूजर ने शेयर किया।

वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, 'यात्री खड़े हैं और फ्लाइट चल रही है, @AirIndiaX की फ्लाइट IX 1236 का क्या ही सुरक्षा स्टैंडर्ड है।' 

पोस्ट का सीधे जवाब देते हुए, एयरलाइन ने हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रियों के व्यवहार को संभालने और नियमों का पालन करने के लिए फ्लाइट क्रू को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है।

GGGGG

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने वीडियो के नीचे कमेंट किया, 'नमस्ते अमिताभ, फ़्लाइट IX 1236 में हुई घटना से आपको जो भी परेशानी हुई, उसके लिए हमें सच में खेद है। कृपया भरोसा रखें कि सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सभी ऑपरेशन लागू सुरक्षा प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार ही किए जाते हैं।'

hhhhhhhh

इसमें आगे कहा गया, 'हमारा क्रू यह पक्का करने के लिए ट्रेंड है कि यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा नियमों का पालन हो और उड़ान के दौरान आने वाली किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। हम आपके सुझाव या अनुभव को साझा करने के लिए समय निकालने की सराहना करते हैं और आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद देते हैं।'

यह भी पढ़ें- 41 साल बाद बंद हो सकती है एअर इंडिया कनिष्क बम धमाके की जांच, पीड़ित परिवारों ने फैसले का किया विरोध

यह भी पढ़ें- एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 8 क्रू मेंबर्स को किया सस्पेंड, ब्रेथलाइजर टेस्ट में देरी पर लिया एक्शन

 