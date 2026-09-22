रनवे पर चलते विमान में खड़े दिखे यात्री, वीडियो वायरल होने के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने दी सफाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के रनवे पर चलते समय यात्री उसके गलियारे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस क्लिप को 'एक्स' पर एक यूजर ने शेयर किया।

वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, 'यात्री खड़े हैं और फ्लाइट चल रही है, @AirIndiaX की फ्लाइट IX 1236 का क्या ही सुरक्षा स्टैंडर्ड है।' पोस्ट का सीधे जवाब देते हुए, एयरलाइन ने हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रियों के व्यवहार को संभालने और नियमों का पालन करने के लिए फ्लाइट क्रू को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है।

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने वीडियो के नीचे कमेंट किया, 'नमस्ते अमिताभ, फ़्लाइट IX 1236 में हुई घटना से आपको जो भी परेशानी हुई, उसके लिए हमें सच में खेद है। कृपया भरोसा रखें कि सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सभी ऑपरेशन लागू सुरक्षा प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार ही किए जाते हैं।'