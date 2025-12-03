स्कूल फेस्ट में एयर गन की गोली लगने से छात्र घायल, अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक स्कूल के विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने गए 8वीं कक्षा के एक छात्र के लिए उस समय स्थिति भयावह हो गई, जब उसी परिसर में आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरान एयर गन का एक छर्रा उसके सिर में जा लगा।

दरअसल, यह पूरी घटना शनिवार को अनेकल तालुक के न्यू बाल्डविन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल में घटी। बताया जाता है कि चिक्कतिरुपति का कक्षा 8 का छात्र चरण तेज, विज्ञान प्रदर्शनी देखने के बाद अपनी मां और दादी के साथ एक फेस्ट स्टॉल के पास नाश्ता कर रहा था, तभी पटाखे जैसी तेज आवाज सुनाई दी। इसके कुछ समय बाद ही लड़का नीचे गिर गया।

आनन फानन में लड़के को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को उसके सिर में धातु के छर्रे धंसे हुए मिले। उन्हें निकालने के लिए तुरंत एक छोटी सी सर्जरी की गई। अभिभावकों ने इस घटना के लिए स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है।

बता दें कि चरण के पिता नारायणस्वामी ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और कहा कि स्कूली बच्चों के पास ऐसी खतरनाक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या है पूरा मामला रिपोर्ट्स के अनुसार, एक फेस्ट के दौरान एक स्टॉल पर प्रतिभागियों को एयर गन से गुब्बारे छोड़ने की अनुमति थी। स्कूल के अनुसार, स्टॉल को चारों तरफ से लकड़ी के तख्तों से घेरा जाना था। लेकिन, निगरानी में चूक के कारण छर्रे घेरे से बाहर निकलकर चरण को लग गए। स्कूल स्टाफ ने छात्र को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एमआरआई स्कैन से छर्रे के स्थान की पुष्टि हुई। इसके बाद परिवार ने चरण को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां सर्जरी की गई।