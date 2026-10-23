'अगले 10 सालों में इंसान को खत्म कर सकता है AI', पूर्व गूगल डीपमाइंड रिसर्चर ने दी चेतावनी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जिस तेजी से इंसानी कामकाज का हिस्सा बन रही है, उसी रफ्तार से उसके खतरों को लेकर चिंता भी बढ़ रही है।

गूगल डीपमाइंड के पूर्व शोधकर्ता एलेक्स टर्नर ने चेतावनी दी है कि अगले 10 वर्षों में एआई से मानव सभ्यता के विनाश की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी 33 प्रतिशत आशंका है, भले ही एआई को ऐसा करने का निर्देश न दिया गया हो, पर वह स्वत: खतरा बन सकता है।

एक कार्यक्रम में टर्नर ने कहा कि खतरा केवल एआई के अधिक शक्तिशाली होने का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि इंसान उसके काम करने के तरीके को पूरी तरह समझ और नियंत्रित नहीं पा रहा है।

कंपनियां अधिक सक्षम एआई विकसित करने की होड़ में हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा और निगरानी के उपाय उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है।

टर्नर ने बड़ी एआई कंपनियों की पारदर्शिता की तुलना तंबाकू और तेल उद्योग से करते हुए आरोप लगाया कि वे भी अपने उत्पादों के जोखिमों को लेकर सच छिपा रही हैं।

टर्नर ने एक और चिंता जताई। उनके मुताबिक, कुछ शोधकर्ता एआई से तैयार काम की जांच खुद करने के बजाय उसकी निगरानी के लिए दूसरी एआई प्रणाली का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन अगर निगरानी करने वाली प्रणाली भी गलती करे या अहम संकेत पकड़ने में विफल रहे, तो जवाबदेही किसकी होगी?