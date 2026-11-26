जेएनएन, इंदौर। पुलिस को घूसखोर बताने और पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह की तुलना अभिनेता सलमान खान से करने के मामले में मॉडल एवं एक्टर कपिल खादीवाला से बुधवार दोपहर कनाड़िया थाने में पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान कपिल ने पुलिसकर्मियों पर घूस मांगने के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत होने से इनकार किया। उनका कहना था कि प्रोडक्शन मैनेजर प्रकाश त्रिपाठी ने उन्हें शूटिंग के दौरान हुई घटना के बारे में बताया था।

पुलिस ने प्रकाश त्रिपाठी को भी बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है।पुलिस के अनुसार, कपिल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया था कि वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनकी टीम के साथ अभद्रता की, धमकाया और रुपयों की मांग की।