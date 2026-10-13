'कुछ लोगों की हरकतों से विश्वसनीयता को पहुंच सकता है नुकसान', विदेश सचिव ने अमेरिका को लिया आड़े हाथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को चेतावनी दी कि कुछ लोगों की हरकतों से टैलेंट मोबिलिटी इकोसिस्टम की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर बल दिया।

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी श्रम विभाग ने कुछ कंपनियों को अपने परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (पीईआरएम) प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने भारत और अमेरिका के लिए टैलेंट मोबिलिटी (प्रतिभाओं की आवाजाही) से होने वाले आपसी फायदों पर जोर दिया।

मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय ने कहा, "इससे भारतीयों के लिए तो मौके बनते ही हैं, साथ ही यह अमेरिकी कंपनियों को भी बेहतरीन टैलेंट, इनोवेशन, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और रोजगार पैदा करने में मदद करता है। इसके अलावा अमेरिका में शेयरहोल्डर्स की संपत्ति भी बढ़ाता है।"