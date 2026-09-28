विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, रूस प्रतिबंध कानून पर हुई अहम चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिकी कांग्रेस के एक द्वि-दलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान हाल ही में लागू रूस एवं ईरान प्रतिबंध अधिनियम (एसआरआईए) सहित भारत-अमेरिका संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई।

उन्होंने आपसी चिंता के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और नौवहन की स्वतंत्रता पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बैठक की तस्वीरों के साथ एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मस्ट के नेतृत्व में अमेरिकी संसद के एक द्वि-दलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसमें हाल ही में लागू एसआरआईए कानून समेत भारत-अमेरिका संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने आपसी चिंता के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध और नौवहन की स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' पर हस्ताक्षर किए, जो उन्हें चीन और भारत सहित रूसी तेल व गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।