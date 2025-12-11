Language
    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में एक्शन, लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:49 AM (IST)

    गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई घटना की गंभीरता को देखते हुए की गई है। पु ...और पढ़ें

    लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। गोवा पुलिस ने गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है।

    दरअसल, रविवार को गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। इसके बाद इसका मालिक देश छोड़कर फरार हो गया। बुधवार को जांच में पता चला कि आग लगते ही लूथरा भाई थाईलैंड भाग गए थे।

    बता दें कि विदेश मंत्रालय के अनुसार, पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10A के अंतर्गत पासपोर्ट को केंद्र सरकार या कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर सस्पेंड कर सकता है। वहीं, नियमों के अनुसार, जिसका भी पासपोर्ट निलंबित किया गया है वह इस स्थिति में देश छोड़कर नहीं भाग सकता है।

    उल्लेखनीय है कि पासपोर्ट अक्सर क्रिमिनल मामलों में सस्पेंड कर दिए जाते हैं और इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए कानूनी प्रोसेस या शर्तों को पूरा करना होता है। सूत्रों की मानें को अगला कदम पासपोर्ट रद करना होगा।

    लूथरा बर्दर्स इस समय थाईलैंड के फुकेट में हैं। उनके खिलाफ जांच लगातार जारी है। दोनों भाइयों को कई लुक-आउट नोटिस और इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस का सामना करना पड़ रहा है।

    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच जारी

    बता दें रविवार को हुए इस हादसे के बाद लगातार जांच और एक्शन जारी है। गोवा पुलिस ने मंगलवार को अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया। वह भी गोवा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के चार मालिकों में से एक है। इस हादसे में मारे गए 25 लोगों में 20 स्टाफ मेंबर और पांच टूरिस्ट शामिल हैं।

    जब क्लब जल रहा था, उस वक्त लूथरा ब्रदर्स ने बुक की टिकट

    जांच में पता चला है कि जब आग के बाद राहत और बचाव कार्य किया जा रहा था, उस वक्त लूथरा भाइयों ने थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट बुक किए थे। अधिकारियों ने जांच में पाया कि लूथरा भाइयों ने 7 दिसंबर को सुबह 1:17 बजे मेकमायट्रिप (MMT) ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया था, ठीक उसी समय गोवा पुलिस और फायर सर्विस की टीमें नाइटक्लब में बचाव अभियान में लगी हुई थीं। इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों सुबह 5:30 बजे दिल्ली से फुकेत के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 में सवार हुए थे।

