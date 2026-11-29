जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी नगर निगम के 37 नंबर वार्ड के घुघुमाली इलाके से अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। एक युवक को चाकू मारने के बाद आरोपित नारियल के पेड़ पर चढ़ गया।

घटना शनिवार देर रात की बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही भक्तिनगर थाना के आशीघर आउटपोस्ट की पुलिस और दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची।

स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपित युवक की पहचान राजेश के रूप में हुई है। युवक नशे का आदी बताया गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि नशे की हालत में युवक शाम से ही राह चलते लोगों पर हमला कर रहा था।