आंध्र प्रदेश में लड़कियों पर आरी से हमले का आरोपी एनकाउंटर में घायल, गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर किया था हमला

डिजिटल डेस्क, अनंतपुर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में, 10वीं कक्षा के दो छात्रों पर क्लासरूम के अंदर आरी से हमला करने के आरोपी पर पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस के अनुसार, जब वे उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी हेमंत पर 6 राउंड गोलियां चलाई गईं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह एक जंगली इलाके में छिपा है। पुलिस के अनुसार, इस गोलीबारी में वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। हेमंत ने पुलिस पर किया हमला पुलिस को हेमंत के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद वे उसके पास पहुंचे। जब पुलिस अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, तो वह कथित तौर पर चाकू लेकर भागने लगा और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। उसे पकड़ने के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई।

यह घटना उस घटना के एक दिन बाद हुई है, जब आरोपी अनंतपुर जिले के राप्थाडु जिला परिषद हाई स्कूल की एक क्लास में घुस गया और क्लास चलने के दौरान ही दो लड़कियों पर आरी से हमला कर दिया।

आरी से छात्रा पर हमला, इलाज जारी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के सरकारी स्कूल में एक व्यक्ति ने बैटरी से चलने वाली आरी से 10वीं कक्षा की छात्रा पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह कट गया है, गर्दन और चेहरे पर चोटें आई हैं, खोपड़ी और पसलियों में कई फ्रैक्चर हुए हैं और नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।