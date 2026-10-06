'CJP कार्यकर्ताओं को पुलिस भेज रही नोटिस', 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके का दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि एक राष्ट्र, एक चुनाव केवल एक नारा है और आरोप लगाया कि सरकार का इरादा एक राष्ट्र, एक राजनीतिक दल स्थापित करना है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस नोटिस दिए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के खिलाफ दबाव डाला जा रहा है। 'महाराष्ट्र पुलिस से कुछ सीखे दिल्ली पुलिस' दिपके ने कहा, "मैंने कई बार कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस देश में सबसे अच्छी पुलिस फोर्स है और दिल्ली पुलिस को उनसे सीखना चाहिए। लेकिन यह दिल दहला देने वाली बात है कि चंद्रपुर पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया, जिसमें उन्हें जंतर-मंतर पर आंदोलन में भाग नहीं लेने के लिए कहा गया। उन्होंने जंतर-मंतर की यात्रा के खर्च के स्रोत के बारे में भी पूछा।"

'उन्हें कैसे पता आंदोलन हिंसक हो जाएगा' दिपके ने सवाल उठाया कि पुलिस कैसे अनुमान लगा सकती है कि आंदोलन हिंसक हो जाएगा। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिंसा भड़काने वाले सोशल मीडिया पोस्ट करने के खिलाफ पुलिस के निर्देश पर भी सवाल उठाया।