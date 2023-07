'मुख्यमंत्री' चंद्रू को AAP ने कर्नाटक का बनाया अध्यक्ष', पृथ्वी रेड्डी को मिला राष्ट्रीय संयुक्त सचिव का पद

President of Karnataka आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चंद्रू के नाम से मशहूर एच एन चंद्रशेखर को अपनी कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। बयान में कहा गया कि पार्टी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने दिल्ली में इसकी घोषणा की। बी टी नागन्ना और अर्जुन परप्पा हलागिगौदर को राज्य आयोजन सचिव नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री' चंद्रू को AAP ने कर्नाटक का बनाया अध्यक्ष (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

बेंगलुरु, एजेंसी। आम आदमी पार्टी ने 'मुख्यमंत्री' चंद्रू के नाम से मशहूर एच एन चंद्रशेखर को अपनी कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि अब तक इस पद पर रहे पृथ्वी रेड्डी को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसमें कहा गया, "कर्नाटक के प्रसिद्ध थिएटर-फिल्म कलाकार, पूर्व विधायक और वरिष्ठ राजनेता 'मुख्यमंत्री' चंद्रू को आम आदमी पार्टी की कर्नाटक राज्य इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।" संदीप पाठक ने दिल्ली में की इसकी घोषणा बयान में कहा गया कि पार्टी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने दिल्ली में इसकी घोषणा की। बी टी नागन्ना और अर्जुन परप्पा हलागिगौदर को राज्य आयोजन सचिव नियुक्त किया गया है। 'मुख्यमंत्री' (मुख्यमंत्री) नामक नाटक में मुख्य भूमिका निभाने के बाद चंद्रशेखर को 'मुख्यमंत्री' चंद्रू के रूप में लोकप्रियता मिली।

Edited By: Babli Kumari