भारतीय संसद की पहली बैठक कब हुई, कौन थे स्पीकर और कितने मतदाताओं ने चुनी सरकार; पढ़ें सबकुछ

Todays history 13th May First session of parliament after freedom भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 13 मई का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1952 में स्वतंत्र भारत की संसद में पहला सत्र आयोजित हुआ था। इसे देश में आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत माना जाता है।