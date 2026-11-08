कांग्रेस को मिले चंदे में 75 फीसदी की भारी गिरावट, 3 साल में सबसे कम 131 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी को 2025-26 में 20,000 रुपये से अधिक के चंदे में भारी गिरावट देखने को मिली है। पार्टी को इस अवधि में कुल 130.7 करोड़ रुपये का योगदान मिला, जो 2024-25 के 517.4 करोड़ रुपये का महज एक-चौथाई है। यह आंकड़ा पिछले तीन साल में सबसे कम है।

चुनाव आयोग को सौंपी गई कांग्रेस की 2025-26 की योगदान रिपोर्ट के अनुसार, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कुल चंदे का 19 प्रतिशत हिस्सा दिया। पिछले साल 2024-25 में इसी ट्रस्ट का योगदान 41.8 प्रतिशत था।

प्रूडेंट ही एकमात्र इलेक्टोरल ट्रस्ट है, जिसके जरिए मुख्य रूप से कॉरपोरेट चंदा कांग्रेस तक पहुंचा। इस बार ट्रस्ट ने पार्टी को 25 करोड़ रुपये दिए, जो पिछले साल के 216 करोड़ रुपये का महज 11.5 प्रतिशत है।

2024-25 लोकसभा चुनाव का साल था, इसलिए विपक्षी पार्टी को चंदे में 84 प्रतिशत की बढ़ोतरी स्वाभाविक थी। लेकिन 2025-26 में मिला 130.7 करोड़ रुपये का चंदा 2023-24 की तुलना में भी करीब 53 प्रतिशत कम है।

यह गिरावट तब हुई जब 2025-26 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए और अप्रैल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चुनावों की तैयारी चल रही थी।

प्रमुख योगदानकर्ताओं में प्रूडेंट के अलावा स्टार सीमेंट लिमिटेड (5 करोड़), सज्जन भजनका (4 करोड़), अफनान कंस्ट्रक्शंस (3 करोड़), प्रेम कुमार भजनका (2 करोड़) तथा इप्सम प्रोएडवाइजर्स और एसएमएस बिल्डर्स (प्रत्येक 1 करोड़) शामिल हैं। एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के सिर्फ नौ योगदानों से 43 करोड़ रुपये आए, जो कुल चंदे का करीब एक-तिहाई है। वहीं 5 लाख रुपये या उससे कम के 1,321 योगदानों से कुल 37.2 करोड़ रुपये मिले।