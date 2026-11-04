राजस्थान: श्रीगंगानगर में रेल को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम, पैसेंजर ट्रेन गुजरने के बाद ट्रैक पर धमाका

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को जोरदार विस्फोट हुआ। यह घटना अनूपगढ़-सूरतगढ़ ट्रेन के गुजरने के तुरंत बाद हुई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विस्फोट से ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। कोई हताहत की खबर नहीं है, क्योंकि विस्फोट ट्रेन के गुजरने के बाद हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों और रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

विस्फोट का कारण और कोई साजिश की आशंका की जांच चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि घटनास्थल की जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी। रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

SP हरिशंकर ने कहा कि मैंने और मेरी टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है, और रेलवे के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। हमारी फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता रास्ते में हैं। उनके आने के बाद ही हम सही कारण बता पाएंगे; अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह कोई धमाका था या कुछ और। हम फिलहाल स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। जब्त किए गए RDX से इसका कोई संबंध नहीं है।