डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों दुनियाभर में चिप क्षेत्र में हलचल मची हुई है। एनवीडिया में हुए हाल के प्रकरण के बाद चीन को चिप आसानी से मिल पाना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने चीन पर एडवांस्ड एआई चिप्स की पहुंच और सख्त कर दी है।

इससे ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है और भारत के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। सवाल यह है कि क्या चीन एनवीडिया के बिना अपना एआई भविष्य बना पाएगा? एनवीडिया के जीपीयू दुनिया भर में एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अमेरिका ने नए नियमों के जरिए चीनी कंपनियों को मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के डाटा सेंटरों से एडवांस्ड कंप्यूटिंग पावर किराए पर लेने से रोकने की कोशिश की है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया चिप्स के दक्षिण-पूर्व एशियाई बिचौलियों के जरिए चीन पहुंचने के आरोपों ने भी जांच बढ़ा दी है। चीन अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। हुवावे, कैंब्रीकॉन, अलीबाबा और बाइडू घरेलू विकल्प विकसित कर रहे हैं। आईडीसी रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में चीन के डाटा सेंटर एआई चिप बाजार में एनवीडिया की हिस्सेदारी घटकर 34 प्रतिशत रह गई, जबकि हुवावे की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत हो गई। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ पावरफुल प्रोसेसर बनाना काफी नहीं। उच्च बैंडविड्थ मेमोरी, प्रोडक्शन क्षमता और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की कमी एनवीडिया की बराबरी करने में बाधा बन रही है। भारत के लिए अवसर भारत अपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रहा है। इंडियाएआई मिशन के तहत लगभग 10,372 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जून 2026 तक साझा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 45,000 से अधिक जीपीयू उपलब्ध हो चुके हैं।

भारत की कई कंपनियां एनवीडिया तकनीक के साथ क्षमता बढ़ा रही हैं। चीन से दूरी बना रहे कारोबारों के लिए भारत एआई कंप्यूटिंग और क्लाउड सेवाओं का आकर्षक ठिकाना बन सकता है। हालांकि, अमेरिकी नियमों के कारण भारतीय ऑपरेटरों को ग्राहकों की पहचान और एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।