जयपुर में बनेगा AI का बड़ा डाटा सेंटर, अश्वनी वैष्णव बोले- पांच हजार युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को घोषणा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का बड़ा डाटा सेंटर जयपुर में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जयपुर। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को घोषणा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का बड़ा डाटा सेंटर जयपुर में बनेगा। यह देश का बड़ा डाटा सेंटर होगा और जल्द ही इसका भूमि पूजन होगा। लघु उद्योग भारती के माध्यम से पांच हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
वैष्णव मंगलवार को जयपुर में चल रहे तीन दिवसीय डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह को वीडियो कांफ्रेंस से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एआइ आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी एआइ सूचकांक में भारत को प्रमुख तीन देशों में शामिल किया गया है। इसमें चीन और अमेरिका के बाद भारत का नंबर है। आगामी समय में एआइ से जुड़ी पढ़ाई, रिसर्च और इनोवेशन के लिए दुनिया के लोग भारत की ओर रुख करेंगे।
