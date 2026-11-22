डिजिटल डेस्क, अलवर। जो को राखे साइंया मार सके न कोय.... यह कहावत राजस्थान में साकार हो गई है। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगे बिजली ट्रांसफॉर्मर से टकरा गई। भीषण टक्कर के बाद ट्रांसफॉर्मर और कार में आग लग गई, लेकिन कार में सवार सभी छह लोग चमत्कारिक तरीके से बिना चोट के बच गए।

घटना गुरुवार सुबह खैरथल इलाके में हुई। स्वामी ध्यानगिरी मार्ग (किशनगढ़ रोड से जुड़ा) पर खाली सड़क के कोने पर लगे ट्रांसफॉर्मर बॉक्स से सफेद सेडान कार सिर के बल टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रांसफॉर्मर तुरंत आग की लपटों और चिंगारियों के साथ फट गया। वह अपनी जगह से उखड़कर गिर गया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के छह यात्री तेजी से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद उनकी आंखों के सामने ही कार में भीषण आग लग जाती है और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह जल जाता है। मौके पर भीड़ जमा हो गई। ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह नष्ट हो गया और कार बुरी तरह जलकर खाक हो गई।