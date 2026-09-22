बंदर ने पहले हमला किया और फिर दिया धक्का... कर्नाटक में 91 साल की महिला की मौत, घटना CCTV में कैद

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के कोप्पल जिले के बीटी पाटिल नगर में सोमवार को एक 91 साल की महिला की मौत हो गई। आरोप है कि एक बंदर ने उन पर हमला किया और उन्हें धक्का दे दिया।

मृतक महिला की पहचान नजमुनिसा बेगम के तौर पर हुई है। यह घटना तब हुई जब वह अपने घर के बाहर खड़ी थीं। बताया जा रहा है कि बंदर ने उन पर हमला किया और धक्का दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।