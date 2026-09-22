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बंदर ने पहले हमला किया और फिर दिया धक्का... कर्नाटक में 91 साल की महिला की मौत, घटना CCTV में कैद

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Tue, 22 Sep 2026 02:09 PM (IST)

कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक 91 वर्षीय महिला की बंदर के हमले से मौत हो गई। बंदर ने उन्हें धक्का दिया था, जिससे उनकी जान चली गई।

HighLights

  1. कर्नाटक में बंदर के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत।

  2. कोप्पल जिले में 91 वर्षीय नजमुनिसा बेगम शिकार बनीं।

  3. घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद, जांच जारी है।

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के कोप्पल जिले के बीटी पाटिल नगर में सोमवार को एक 91 साल की महिला की मौत हो गई। आरोप है कि एक बंदर ने उन पर हमला किया और उन्हें धक्का दे दिया।

मृतक महिला की पहचान नजमुनिसा बेगम के तौर पर हुई है। यह घटना तब हुई जब वह अपने घर के बाहर खड़ी थीं। बताया जा रहा है कि बंदर ने उन पर हमला किया और धक्का दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

घटना के बाद बेगम को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में बंदर को बुजुर्ग महिला पर हमला करते हुए देखा गया। हालांकि, बाद में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। बंदर के हमले से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

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