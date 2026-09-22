बंदर ने पहले हमला किया और फिर दिया धक्का... कर्नाटक में 91 साल की महिला की मौत, घटना CCTV में कैद
कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक 91 वर्षीय महिला की बंदर के हमले से मौत हो गई। बंदर ने उन्हें धक्का दिया था, जिससे उनकी जान चली गई।
HighLights
कर्नाटक में बंदर के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत।
कोप्पल जिले में 91 वर्षीय नजमुनिसा बेगम शिकार बनीं।
घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद, जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के कोप्पल जिले के बीटी पाटिल नगर में सोमवार को एक 91 साल की महिला की मौत हो गई। आरोप है कि एक बंदर ने उन पर हमला किया और उन्हें धक्का दे दिया।
मृतक महिला की पहचान नजमुनिसा बेगम के तौर पर हुई है। यह घटना तब हुई जब वह अपने घर के बाहर खड़ी थीं। बताया जा रहा है कि बंदर ने उन पर हमला किया और धक्का दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
सीसीटीवी में कैद हुई घटना
घटना के बाद बेगम को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में बंदर को बुजुर्ग महिला पर हमला करते हुए देखा गया। हालांकि, बाद में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। बंदर के हमले से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है।