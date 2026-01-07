Language
    8th Pay Commission News: 2026 में सैलरी बढ़ेगी या करना होगा लंबा इंतजार? 8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:29 PM (IST)

    केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने का इंतजार है। सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है। इस साल में लोगों को 1 जनवरी से ही सैलरी बढ़ने का इंतजार था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। 8वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं।

    • पहला सवाल ये कि 8वें वेतन आयोग के तहत इस साल सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी?
    • दूसरा सवाल ये कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो कब से लोगों के खाते में आनी शुरू होगी?
    8th pay commission (3)

    8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन

    केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन (1990 बैच) को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं आईआईएम बेंगलरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य बनाए गए हैं।

    इस आयोग का औपचारिक गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक संशोधित वेतन संरचना लागू नहीं की गई है। सभी कर्मचारी इस साल की शुरुआत से ही सरकार के नोटिफिकेशन इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करने की बात सामने नहीं आई है।

    सरकार ने केंद्रीय वेतन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। आयोग की रिपोर्ट के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आयोग को लागू करने में करीब छह महीने और लग सकते हैं।

    8th pay commission

    2026 में सैलरी बढ़ेगी या नहीं?

    केंद्रीय वेतन आयोग का गठन प्रति दस साल में एक बार होता है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी।

    8वें वेतन आयोग को अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार नए वेतनमान लागू होने के बाद जितनी भी राशि बढ़ाई जाएगी, उसे 1 जनवरी से ही बढ़ा हुआ माना जाएगा। इसका मतलब यही है कि लोगों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी, 2026 से ही लगाकर दिया जाएगा।

    डॉ. मंजीत पटेल का कहना है कि अगर तय समय में काम पूरा हुआ, तब जनवरी 2028 तक कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक संकेतों की मानें तो जुलाई 2027 तक भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

    कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    अर्थशास्त्रियों और कई नीति विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत लोगों की सैलरी में काफी बढ़त देखने को मिल सकती है। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग के दायरे में हैं।

    8वें वेतन आयोग के लागू होने से लोगों की बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोत्तरी की संभावना है, जिसके चलते लोगों की इन-हैंड सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है।

    8th pay commission (1)

