87 लट्ठे जब्त और 9 गिरफ्तार... आंध्र पुलिस ने 'पुष्पा' वाले लाल चंदन तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़

डिजिटल डेस्क, कडप्पा। पुष्पा फिल्म में लाल चंदन की तस्करी नेटवर्क को दिखाया गया था। अब आंध्र प्रदेश की कडप्पा पुलिस ने इसी तरह के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है और लगभग 1.81 टन वजन वाले 87 लकड़ी के लट्ठे और पांच गाड़ियां जब्त की हैं।

पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने कथित तौर पर लाल चंदन के पेड़ काटे, उन्हें लट्ठों में बदला और सड़क मार्ग से लकड़ी की ढुलाई की। वाईएसआर कडप्पा जिले की पुलिस ने लाल चंदन एंटी-स्मगलिंग टास्क फोर्स के साथ मिलकर तीन अलग-अलग ऑपरेशन में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लगभग 1.81 मीट्रिक टन वजन के 87 लाल चंदन के लट्ठे और अवैध ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल की जा रही पांच गाड़ियाँ भी जब्त की।

खुफिया जानकारी के आधार पर हुई कार्रवाई ये ऑपरेशन 22 और 23 सितंबर को मन्नूर, वीरबल्ली और खाजीपेट पुलिस स्टेशन के इलाकों में चलाए गए। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई और इसमें संदिग्ध ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग पॉइंट्स को निशाना बनाया गया।

अलग-अलग इलाकों में चलाया गया ऑपरेशन मन्नूर ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने राजमपेट मंडल में अकेपाडु क्रॉस रोड के पास एक कंटेनर को रोका। तीन संदिग्धों ने भागने की कोशिश की। अधिकारियों ने लगभग 1,037 किलोग्राम वजन के 42 लाल चंदन के लट्ठे, एक कंटेनर लॉरी और एक मारुति सुज़ुकी एक्सएल 6 जब्त की।

इसके अलावा वीरबल्ली में खबर है कि पुलिस ने कोनेटीवंडलापल्ली के पास एक गाड़ी में कथित तौर पर लाल चंदन के लट्ठे लोड कर रहे एक गिरोह को पकड़ा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और लगभग 179 किलोग्राम वजन के आठ लट्ठे, एक इनोवा गाड़ी और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए।

खाजीपेट ऑपरेशन में पुलिस ने खाजीपेट-बडवेल रोड पर चिल्लाकानुमा के पास दो गाड़ियों को रोका। जंगल की ओर भागने की कोशिश कर रहे पांच संदिग्धों को पकड़ा गया। लगभग 574 किलोग्राम वजन के 37 लट्ठे, एक बोलेरो पिकअप और एक सुज़ुकी डिजायर जब्त की गईं।

एसपी शेल्के ने दी चेतावनी कडप्पा के एसपी शेल्के नचिकेत विश्वनाथ ने चेतावनी दी कि लाल चंदन की गैर-कानूनी तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां भी लागू होगा वहां गैर-जमानती मामले दर्ज किए जाएंगे और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने बताया कि तस्करों ने कथित तौर पर रेड सैंडर्स के लट्ठों को एक कंटेनर लॉरी, एक एसयूवी और दो गाड़ियों के काफिले में छिपाकर और ढोकर ले जाया। लकड़ी को लोड करने के लिए उन्होंने आम के बाग जैसी सुनसान जगहों का इस्तेमाल किया।