डिजिटल डेस्क, चेन्नई। चेन्नई थिरुवनमियूर स्थित रामचंद्र कन्वेंशन सभागार में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के द्वारा देश के प्रगति,विश्व शांति और ग़रीब कल्याण के ध्येय से 70 वाँ श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ पूर्ण हुआ।

वाराणसी से आए विद्वान पुरोहितों और आचार्यों के द्वारा श्री ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों का एक करोड़ बार पाठ हुआ और कुमकुम से अर्चन हुआ।

हजारों सुहासिनी महिलाओं और श्रद्धालुओं के द्वारा स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ संपन्न हुआ।

स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की माता ललिता से भारत माता के वैभव वृद्धि हेतु प्रार्थना करता हूं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की व्यक्ति नहीं राष्ट्र प्रथम है।

स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की सबका साथ सनातन में सुनिश्चित है।राष्ट्र कल्याण के महायज्ञ में युवा वर्ग को वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।माता ललिता का महायज्ञ देश के हर गांव में हो इसका प्रयास हम कर रहे हैं।

स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की समाज के निर्बल वर्ग को मुख्यधारा में लाने हेतु सबल वर्ग को धर्म पथ पर रहते हुए सहयोग करना चाहिए।स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की संत समाज को केरल और तमिल नाडु में विशेष रूप से काम करना चाहिए।