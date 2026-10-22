70 साल की लाचार बूढ़ी महिला, नंगे पैर खींचा स्ट्रेचर; राजकोट सिविल अस्पताल से हैरान कर देने वाला वीडियो

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के राजकोट सिविल अस्पताल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामने आए वीडियो में 70 साल की महिला अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार को स्ट्रेचर पर ले जाती नजर आईं।

इस घटना से सरकारी अस्पताल में मरीजों की मदद के लिए की गई व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। 70 साल की महिला खींच रही स्ट्रेचर सौराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माने जाने वाले राजकोट सिविल अस्पताल में पूरे इलाके से मरीज आते हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में महिला को अस्पताल परिसर में अपने रिश्तेदार को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा जा सकता है और वहां उनकी मदद के लिए स्टाफ से भी कोई और मौजूद नहीं था। 70 साल की महिला अकेले ही स्ट्रेचर को खींच रही थी।