'TVK विधायकों को खरीदने के लिए 70 करोड़ का ऑफर', सीएम विजय के मंत्री का DMK-AIADMK पर आरोप

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के कानून और बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) पर तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं।

मुख्यमंत्री विजय के मंत्री निर्मल कुमार ने DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन पर भी ऐसे मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया। DMK और AIADMK पर गंभीर आरोप निर्मल कुमार ने आरोप लगाया, 'सिर्फ AIADMK ही नहीं, बल्कि DMK से जुड़े लोग भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बाद से ही वे TVK विधायकों से संपर्क करने और उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें करूर के कुछ अहम लोग शामिल हैं। ऐसा कई जगहों पर हुआ है।'

निर्मल कुमार ने दावा करते हुए कहा, 'विधायकों को खरीदने की रकम 60-70 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, लेकिन TVK का कोई भी विधायक न तो पैसे लेगा और न ही अपनी पार्टी छोड़ेगा।' तमिलनाडु पुलिस ने जुलाई में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने TVK के एक विधायक को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने के लिए 35 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। पुलिस ने इस मामले में पूर्व DMK मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के भाई के खिलाफ भी केस दर्ज किया था।

DMK-AIADMK ने आरोपों को किया खारिज DMK ने इन नए आरोपों का कड़ा विरोध किया है। मंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, DMK प्रवक्ता टी.के.एस. एलंगोवन ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि DMK या AIADMK के पास TVK विधायकों को खरीदने की कोई वजह है।

एलंगोवन ने सत्ताधारी पार्टी पर ही सत्ता में बने रहने के लिए हॉर्स-ट्रेडिंग का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने इस आरोप से विधानसभा चुनाव के बाद AIADMK के छह मौजूदा विधायकों के इस्तीफे और उनके TVK में शामिल होने की ओर इशारा किया।

विधानसभा में फिर पेश होगा विश्वास प्रस्ताव? 13 नवंबर के करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस तारीख को TVK की अल्पमत सरकार द्वारा विधानसभा में अपना बहुमत साबित किए हुए छह महीने पूरे हो जाएंगे, जिससे एक और विश्वास प्रस्ताव लाए जाने की संभावना बन सकती है।