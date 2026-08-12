36 मिनट में 7 विधेयक पारित: मानसून सत्र में कई विधेयक पेश हुए, लेकिन प्रश्नकाल नहीं हुआ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र काफी हंगामे भरा रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध होता रहा है।

हालांकि दिल्ली में परीक्षा पेपर लीक को लेकर छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे से घिरा संसद का मानसून सत्र विधायी एजेंडे के लिहाज से पूरी तरह व्यर्थ नहीं गया।

सरकार ने इस सत्र में अब तक 19 बिल पारित करा लिए हैं, जबकि सत्र खत्म होने में अभी दो दिन बाकी हैं। इन सभी बिलों को बिना किसी चर्चा के पारित किया गया।

एक मौके पर तो महज 36 मिनट में 7 बिल पास हो गए, यानी औसतन हर पांच मिनट में एक बिल। कुछ बिलों में संशोधन प्रस्तावित होने के कारण थोड़ा ज्यादा समय लगा।

लोकसभा ने 15 दिनों में सिर्फ 15 घंटे 36 मिनट ही काम किया, जबकि राज्यसभा ने 24 घंटे 21 मिनट काम किया। अगर रोजाना छह घंटे की कार्यवाही मानें तो 15 दिनों में 90 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन हंगामे के चलते यह आंकड़ा काफी कम रहा।