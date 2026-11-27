डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा पर टोल शुल्क से बचने के लिए जानबूझकर वाहन की नंबर प्लेट छिपाने, उसके साथ छेड़छाड़ करने या फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को अब पांच गुना जुर्माना भरना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

मंत्रालय के अनुसार, जुर्माने की राशि के अलावा वाहन चालक से निर्धारित टोल शुल्क भी वसूला जाएगा। जुर्माने की रकम संबंधित प्राधिकरण को दी जाएगी। नंबर प्लेट छिपाने या फास्टैग न लगाने पर लगेगा जुर्माना मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई तभी होगी, जब यह साबित हो जाए कि नंबर प्लेट को छिपाने या फास्टैग नहीं लगाने का उद्देश्य टोल शुल्क से बचना था। यह नियम वाहन की आगे या पीछे की नंबर प्लेट अथवा दोनों को छिपाने के मामलों में लागू होगा।