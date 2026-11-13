पिता के किडनी ट्रांसप्लांट और नौकरी का झांसा देकर 43 महिलाओं को बनाया शिकार, हैदराबाद में 14 IVF सेंटरों की जांच शुरू

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में आईवीएफ सेंटरों की जांच की जा रही है। मलकाजगिरी में आईवीएफ सेंटर में इंटरस्टेट रैकेट को लेकर जांच हो रही है। हैदराबाद के 14 आईवीएफ सेंटर जांच के घेरे में है।

इस बीच, पुलिस जांच में हैरान वाले खुलासे किया है। इन केंद्रों में काम करने वाली 43 महिलाओं को झांसा देकर अंडाणु देने के लिए तैयार किया गया है। कोलकाता की रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसके पिता की किडनी ट्रांसप्लांट में मदद का भरोसा देकर यहां लाया गया था। महिला का दावा है कि उसे अंडाणु अवैध तरीके बेचने की जानकारी नहीं थी।

एजेंट ने लिए 30 हजार रुपये महाराष्ट्र की 25 साल की महिला ने कहा कि हादसे के बाद से पति बिस्तर पर है। उसे एक महीने के काम के लिए 30 हजार रुपये और खाना देने का लालच दिया गया था। कोलकाता की 30 साल की महिला ने बताया कि बेटी के लिए पैसे कमाना चाहती थी। वहीं, यूपी की महिला ने कहा गरीबी से तंग परिवार आत्महत्या करने की सोच रहा था। तभी एजेंट ने 30 हजार रु. लेकर अस्पताल में नौकरी दिलाने का वादा किया।