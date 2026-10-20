'टाइगर श्रॉफ पर हमले के लिए ट्रेन से लाए गए थे हथियार', 2 महिलाओं समेत 4 और गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दो महिलाओं समेत चार और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन चारों को अदालत में पेश किया गया। महाराष्ट्र पुलिस सीआईडी, मुंबई की टीम ने अदालत से हिरासत में पूछताछ और औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति मांगी, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया।

जांच में सामने आया है कि अनिल पंडित के निर्देश पर कुणाल ने अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस की व्यवस्था की थी। उसने राधा और बबीता को हथियार लेकर मुंबई भेजा। फायरिंग के बाद ये दोनों महिलाएं दिल्ली वापस लौट रही थीं, जिन्हें 20 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। कुणाल और सुमित को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें मुंबई पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित के संपर्क और पूरी साजिश की जांच कर रही है।