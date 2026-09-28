मेघालय: सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस का रिसाव, असम के चार मजदूरों की मौत

डिजिटल डेस्क, शिलांग। मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले में एक नये बने सेप्टिक टैंक में काम करने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से असम के 4 मजदूरों की मौत हो गई।

हादसे के दौरान साथी मजदूरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। वहीं रेस्क्यू की कोशिश के दौरान दो फायरकर्मी भी जहरीली गैस के कारण सेप्टिक टैंक में बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

कैसे और कब हुआ हादसा

यह घटना रविवार दोपहर करीब 3 बजे रंगडोकराम गांव में हुई, जहां ये सभी मजदूर एक नए बने सेप्टिक टैंक से जुड़े निर्माण काम में लगे हुए थे।

अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पहले दो मजदूरों ने सेप्टिक टैंक को खोलने की कोशिश की वैसे ही जहरीली गैस के संपर्क में आते ही वे अचानक बेहोश होकर टैंक के अंदर गिर पड़े।

उन दोनों मजदूरों को गिरता देख दो अन्य मजदूर तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन वे भी टैंक से निकल रही जहरीली गैस की चपेट में आ गए और अंदर ही बेहोश हो गए।

पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती जांच में मजदूरों की मौत का कारण सेप्टिक टैंक के अंदर जमा जहरीली गैस बताई है। हालांकि घटना की असली वजह जानने के लिए पुलिस अधिकारी अभी मामले की जांच कर रहे हैं।

काफी मशक्कत के बाद मजदूर बाहर निकाले

घटना की जैसे ही सूचना मिली पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को निकालने की कोशिश में जुट गई। सेप्टिक टैंक के पूरी तरह से जमीन के नीचे होने के कारण पीड़ितों तक सीधे पहुंचना बेहद मुश्किल साबित हुआ।