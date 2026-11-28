आईएएनएस, नई दिल्ली। भारत में साइबर अपराध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। देश के सरकारी संस्थानों, बैंकों और प्राइवेट कंपनियों पर हर हफ्ते हजारों साइबर हमले हो रहे हैं।

एक रिपोर्ट में शुक्रवार को दावा किया गया कि 25 मई से 16 नवंबर 2026 तक छह महीनों के दौरान भारतीय संगठनों पर हर हफ्ते औसतन 3,619 साइबर हमले हुए। यह आंकड़ा दुनिया में औसत 2,435 साइबर हमलों से काफी अधिक है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सरकारी और वित्तीय सेवाओं से जुड़े संस्थान साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। भारत में बैंकिंग मालवेयर का खतरा दुनिया के औसत से लगभग तीन गुना है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने भी एडवाइजरी जारी कर वित्तीय लेनदेन में धोखाधड़ी, पेमेंट सिस्टम के दुरुपयोग और आर्टिफिशियल इंटेजिलेंस (एआइ) आधारित साइबर हमलों को लेकर चेताया है। चेक प्वॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक और भारत एवं दक्षिण एशिया प्रमुख कृष्णन वीवी ने कहा कि संगठनों को अपने नेटवर्क, सिस्टम और यूजर अकाउंट पर लगातार नजर रखनी चाहिए। कंपनियों को सुरक्षा संबंधी कमजोरियों को समय पर दूर करने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान करने की जरूरत है। रिपोर्ट में संगठनों को सलाह दी गई है कि वे इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, एप्लिकेशन और थर्ड-पार्टी कनेक्शन की अपडेट जानकारी रखें।