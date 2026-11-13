भोपाल में 10 महीने में बढ़ गए 23,188 मतदाता, राजधानी में संख्या हुई 17.68 लाख

जेएनएन, भोपाल। राजधानी के सात विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 10 महीने के दौरान 23,188 मतदाता बढ़ गए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17 लाख 68 हजार 641 हो गई है। फरवरी 2026 में यह संख्या 17 लाख 45 हजार 453 थी।

गुरुवार को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली (इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) का प्रकाशन किया गया। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे और उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची और युक्तियुक्तकरण के बाद तैयार मतदान केंद्रों की नई सूची सौंपी गई।

जानकारी के अनुसार जिले के सात विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा व हुजूर के दो हजार 289 मतदान केद्रों पर कुल 17 लाख 45 हजार 453 मतदाता थे, इनमें आठ लाख 88 हजार 530 पुरुष, आठ लाख 56 हजार 851 महिला व 72 अन्य शामिल थे।

इसके 10 महीने बाद 12 नवंबर को जब प्रारूप प्रकाशित किया गया तो अब जिले में मतदाताओं की संख्या 17 लाख 68 हजार 641 हो गई है। जिनमें आठ लाख 99 हजार 283 पुरुष, आठ लाख 69 हजार 284 महिला व 74 अन्य शामिल हैं।

0.74 प्रतिशत बढ़ गया जेंडर रेटियो इन 10 महीनों में राजधानी में जेंडर रेटियो में 0.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।फरवरी में यह 964 यानि 55.79 प्रतिशत था जो कि अब बढ़कर 967 यानि 56.53 प्रतिशत हो गया है। मध्य विधानसभा क्षेत्र में एक हजार पुरुषों पर सबसे अधिक 991 महिला मतदाता हैं, जबकि उत्तर में एक हजार पुरुषों पर 989 महिला मतदाता हैं।इस तरह दक्षिण पश्चिम में 985, गोविंदपुरा में 973, हुजूर में 963, नरेला में 963 और बैरसिया में 920 महिला मतदाता एक हजार पुरुष मतदाता पर हैं।