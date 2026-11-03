2 विमान, 6 प्लॉट... अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी का शिकंजा, 510 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के दो हवाई जहाज को जब्त कर लिया है। ईडी ने ताजा मामले में दो हवाई जहाजों को मिलाकर 510 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ईडी अभी तक ग्रुप की 23,100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर दी है।

अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दिल्ली सीबीआई, दिल्ली और मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा में कई मामले दर्ज हैं। जिनके आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। बैंक फ्रॉड के जुड़े मामले में ईडी की एक्शन ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ताजा जब्ती रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलांयस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बैंक फ्रॉड के जुड़े मामले में की गई है। इसके तहत रिलायंस होम फाइनांस के 263 करोड़ और रिलायंस काम्युनिकेशन की 247 करोड़ रुपये की संपत्ति है।